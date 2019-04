La Vetralla Servizi non lascia: raddoppia

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Cogliamo con profondo stupore l’articolo del Corriere riguardo la situazione della società in House del Comune di Vetralla (Vetralla Servizi srl) nata da fonte che noi definiamo prettamente politica e faziosa e facciamo al riguardo un paio di considerazioni, non per polemica, ma con fatti inconfutabili.

Crediamo doveroso precisare che il bilancio in questione, avendo un disavanzo contabile di circa 8000 euro ha altresì accantonamenti per oltre 50.000 euro che ne coprono abbondantemente la presunta criticità, che tutto ciò è comprovato dal medesimo depositato come da legge.

Per quanto riguarda la riduzione delle ore al personale, trattasi di operazione di riequilibratura di quelle attribuite ai medesimi per malattie ed assenze, come da relazione dettagliata. Quindi da piano industriale non un solo dipendente ha avuto un minuto in meno da quando questa amministrazione si è insediata.

I nuovi servizi previsti in fase di avviamento, l’asilo nido comunale e la Casa Famiglia, oltre che il supporto all’ufficio anagrafe sono totalmente coperti con fondi regionali e propri, evidenziati nel bilancio di previsione dell’Ente e certificato dal revisore dei conti.

Pertanto la Vetralla Servizi srl, sotto l’amministrazione Coppari non lascia nulla, ma raddoppia, in quanto porta il fatturato ben oltre il milione di euro previsto dalla Legge Madia necessario per sopravvivere, con relativo incremento di personale.

Questi sono i fatti nel concreto, non polemiche strumentali atte a discreditare con azioni politiche, senza tener minimamente conto che dietro la Vetralla Servizi srl vi sono decine di famiglie che hanno fondato sulla loro professionalità le proprie aspettative di vita e che di tutto hanno bisogno fuorchè di allarmismi infondati che sicuramente non giovano alla medesima società e al socio unico.

Crediamo fermamente che l’argomento meriti il giusto rispetto scevro da strumentalizzazioni di parte.

Vi sono luoghi preposti per la politica, nelle sedi opportune.

Sempre disponibili a trattare l’argomento con serietà e informazione.

Amministrazione Comune Vetralla