La stagione 2019 dell’Asd X Car Motorsport prende il via dal trofeo Supercup

La squadra di Civita Castellana inaugura la stagione agonistica 2019 con la prima gara del Trofeo Supercup in programma dal 26 al 28 Aprile all’autodromo di Magione, in provincia di Perugia

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Asd X Car Motorsport è pronta ad inaugurare la stagione agonistica 2019, che prenderà il via nel prossimo weekend dal 26 al 28 Aprile, dove la squadra di Civita Castellana parteciperà alla prima gara del trofeo SuperCup, in programma all’autodromo dell’Umbria di Magione(PG), con 3 piloti.

Nella classe Turismo 3 della prima divisione, prenderanno di nuovo il via a bordo di una Mini John Cooper Works in configurazione Challenge,il civitonico Luigi Gallo e il ravennate Stefano Bosi: l’obiettivo, dopo aver sottoposto la vettura a una profonda revisione, è senz’altro quello di mettere in campo una buona prestazione, confermando quanto fatto vedere lo scorso anno nel campionato.

In seconda divisione, invece, troveremo un altro civitonico, Mario Benvenuti, che sarà impegnato nella classe Turismo 6 a bordo di una Peugeot 106 in configurazione Racing Start Plus: per Mario, che dividerà il sedile con Pier Alberto Maffia, l’obiettivo sarà quello di familiarizzare con la vettura, vista la totale assenza di test invernali e cercare di portare a casa punti preziosi in ottica di campionato.

Il programma di gara prevede per sabato 27 aprile le prove ufficiali per la prima divisione alle ore 10.25, mentre per la seconda divisione alle ore 11.00; mentre per domenica 28 aprile gara 1 per la prima divisione

in programma alle ore 8:45, mentre per la seconda divisione alle ore 9:30 , gara 2 invece è in programma alle ore 15:15 per la prima divisione ed alle 16:00 per la seconda divisione.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Trofeo SuperCup o sul canale Youtube del Campionato.

