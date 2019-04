Gonfalone, sabato 27 incontro con l’arte, con il maestro Rolando di Gaetani

Secondo incontro con l’arte

con il maestro Rolando di Gaetani:

Alla scoperta della Chiesa di San Giovanni Battista “Del Gonfalone”

NewTuscia – ROMA – L’Arciconfraternita del Gonfalone, Araldi della Madonna del Carmelo di Viterbo in collaborazione con il Maestro Rolando De Gaetani, vi invitano Sabato 27 aprile 2019, alle ore 10,30 alla scoperta di una delle perle di Viterbo: LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, detta DEL GONFALONE a Viterbo in Via Cardinal Lafontaine.

L’Arciconfraternita ricorda che, in occasione di San Pellegrino in Fiore, saranno aperte anche la Chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù e la Chiesa della Carbonara in via S. Antonio (orario: 10-12 e 15-17).

In diretta Facebook dall’account di Giulio Della Rocca

La chiesa di San Giovanni Battista è conosciuta dai viterbesi come chiesa del Gonfalone. Questo nome gli deriva dal fatto che fu fatta erigere dalla confraternita omonima per conservare il gonfalone della città…. scopri di più su:http://www.viterboinrete.it/joomla/it/monumenti/chiese/66-chiesa-del-gonfalone?fbclid=IwAR0gqq4Zoh4NL78G8puSqPo29FtZDBoV0ZW5EDPni6HCGKGpvAQ4ktc6q8g

Giulio Della Rocca