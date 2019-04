Tarquinia, il 21 e 22 giugno il Tarquinia Lido Bollicine Summer Fest

NewTuscia -TARQUINIA – Due giorni con degustazioni, buon cibo e spettacoli, tra stabilimenti balneari, ristoranti, piccoli bar con vista sul mare per festeggiare il solstizio d’estate e dare il benvenuto alla bella stagione. È il Tarquinia Lido Bollicine Summer Fest, che si svolgerà il 21 e 22 giugno nella località costiera della città etrusca. “Un evento che vuole trasformare il lido in un luogo di scoperta, piacere e gusto, sorseggiando bollicine di diverse produzioni abbinate a prodotti tipici e “menù degustazione”– affermano il Consorzio Assotur e il sindacato Sib, promotori dell’iniziativa –.

Un viaggio che porterà il visitatore alla scoperta del mondo delle bollicine e a festeggiare i giorni del solstizio d’estate con animazione e musica”. L’obiettivo della manifestazione è rendere da subito “frizzante” l’estate, con una due giorni che sappia attirare gli appassionati delle bollicine e anche persone che vogliano trascorrere una bella serata. Un festival diffuso che vuole coinvolgere tutte le attività commerciali di Tarquinia lido. Stabilimenti, bar e ristoranti che ne sono l’anima. “Più che prima edizione possiamo chiamarla Tarquinia Lido Bollicine Summer Fest zero – concludono i promotori -. Un’idea nata dagli operatori per animare la nostra città e il nostro litorale. Per farlo conoscere e apprezzare”. La manifestazione avrà un pagina facebook e un profilo instagram dedicati. Segui le bollicine!