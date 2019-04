Mostra personale di Fred Lynch, al Museo Colle del Duomo i disegni di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sabato 27 aprile, alle ore 18:00, verrà inaugurata la mostra personale dei disegni dell’artista americano Fred Lynch, all’interno delle sale del Museo Colle del Duomo di Viterbo.

“Per oltre un decennio ho viaggiato a Viterbo, una città medievale circondata dalle mura nell’Italia centrale (sulla tradizionale rotta di pellegrinaggio per Roma), per insegnare e creare disegni con i quali catturare l’esperienza del luogo.” – racconta Lynch – “Ogni disegno è il risultato di un’estesa indagine e impegno sul posto. Il mio obiettivo è catturare le percezioni tanto quanto le impressioni. Le opere sono il risultato del mio girovagare per le strade alla ricerca di serendipity. C’è un termine inglese, “coddiwomple”, che sembra fare al caso mio, che significa “viaggiare in modo propositivo verso una destinazione vaga”.

Il museo ospiterà la mostra fino a domenica 12 maggio, seguendo orari e costi del Polo monumentale Colle del Duomo.

Per avere maggiori informazioni sull’artista è possibile visitare il sul sito internet (https://www.fredlynch.com/).