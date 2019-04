Lavori: Pronti il nuovo depuratore e la rete fognaria di Miranda (Terni)

NewTuscia – [SII-INF]/TERNI – Il Servizio idrico integrato ha completato e messo a punto il progetto di potenziamento del sistema fognario-depurativo del centro abitato di Miranda di Terni. Il progetto ha previsto un investimento di 320mila euro destinati specificatamente alla realizzazione di un depuratore di nuova generazione e alla costruzione di una nuova rete fognaria.

I lavori, condotti in collaborazione con il Comune di Terni e condivisi con le associazioni locali, tra cui la pro loco, inizieranno a breve e saranno terminati entro il corrente anno per risolvere definitivamente i problemi di cui soffre Miranda.

Il progetto era già stato avviato diverso tempo fa ma subì dei ritardi a causa delle questioni legate ad alcuni espropri che ora sono in via di soluzione. Il nuovo sistema di depurazione rientra ovviamente nei programmi di miglioramento complessivo dei sistemi idrico-fognari e depurativi sull’intero territorio provinciale e, per Miranda, va a risolvere un problema importante e noto al Sii che proprio su questa questione si è impegnato a fondo e lungamente.

SII-INF aprile / ’19

Tutte le notizie http://siiscpa.wordpress.com/category/ufficio-stampa/