Amministrative 2019, Marsilio Francucci candidato sindaco ad Arrone

NewRTuscia – ARRONE – movimento Arrone 2030, da settimane impegnato in un percorso di ascolto, condivisione e co-progettazione, ufficializza la candidatura di Marsilio Francucci a Sindaco di Arrone.

Il Dr. Marsilio Francucci, 64 anni, stimato professionista, Primario chirurgo presso l’Azienda Ospedaliera di Terni, impegnato nel sociale e per la valorizzazione del territorio, prima come Presidente della Pro loco di Casteldilago e successivamente come Assessore nella passata Amministrazione.

Marsilio Francucci rappresenterà una lista civica, composta da 5 donne e 5 uomini, provenienti dal mondo delle professioni, fuori dagli schieramenti politici tradizionali, disponibili a dialogare con tutti, che concepiscono la politica come passione e amore per il territorio, convinti che in un piccolo comune come Arrone, l’importante sia creare una squadra di donne ed uomini che mettono a servizio della comunità il proprio tempo e le proprie competenze, con entusiasmo, professionalità e voglia di fare.

All’interno della coalizione sono rappresentate tutte le fasce d’età (età media 47 anni) per ascoltare ed interpretare la voce dei ragazzi, delle giovani generazioni e dei meno giovani, con l’obiettivo di stimolare un patto intergenerazionale in grado di affrontare tutti gli aspetti del sociale, dando risposte concrete con particolare attenzione alle classi più deboli come gli anziani.

Nei prossimi giorni verrà reso noto il programma amministrativo che, sulla scorta del lavoro realizzato negli ultimi mesi, raccogliendo le aspettative dei cittadini, intende migliorare la qualità dei servizi e la quotidianità di chi vive ad Arrone.

Ci proponiamo di stimolare il consenso dei nostri concittadini con un progetto innovativo e proposte concrete come: la cura del territorio, il recupero del patrimonio paesaggistico ed architettonico, il rilancio del turismo, lo sviluppo della cultura, dello sport e della sicurezza, la sostenibilità ambientale, la promozione dell’occupazione, con particolare riguardo ai giovani, il rilancio del commercio e delle attività produttive presenti sul territorio e la promozione delle numerose associazioni di volontariato. Vogliamo inoltre costruire una sinergia virtuosa con gli altri comuni della Valnerina per rompere l’isolamento di questo territorio e favorire la nascita di nuove opportunità soprattutto per i tanti giovani costretti ad emigrare altrove.

“lavoreremo per valorizzare quel grande patrimonio che si chiama Arrone e per riscoprire un’identità, attraverso un progetto che intendiamo realizzare con i cittadini e le forze vive del territorio».