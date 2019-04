Lavori pubblici a Terni, assessore Melasecche: “Solo 50 mila euro da spendere”

NewTuscia – TERNI – Da qualche giorno sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria delle strade. L’esecuzione, inizialmente affidata ad un’impresa campana, vincitrice del bando sul mercato elettronico, è stata dopo 2 mesi, numerosi solleciti e l’incameramento della cauzione sostituita dall’impresa Piconi Evidio di Terni, seconda classificata.

La somma di € 50.000,00, costituisce l’unica disponibilità prevista per l’intero anno 2019 dal bilancio triennale 2017/2019 approvato dalla precedente amministrazione ed è totalmente insufficiente per far fronte alle impellenti esigenze della rete stradale. Di conseguenza è stata stilata una lista di strade con alta priorità di intervento sulla base di situazioni emergenziali.

Ad oggi le attività hanno interessato le seguenti strade:

San Efebo, San Valentino, Via Brodolini, Strada di Poscargano (da via del Convento a strada di Carone), Strada di Selvoni, Strada di Porcivalle, Strada di S. Giacomo/Colle S. Angelo, Parcheggio scuola Collescipoli, Strada di Collescipoli, Via del Convento, Via del Rivo, Via del Centenario, Via Borzacchini, Via Eroi dell’Aria, Via Vannucci, Porta Sant’Angelo, Via Roma, Via Umbria, Via Romagna, Via Carrara, Parcheggio ex Bosco, Via Breda, Via Mazzini, Via Corona/Piazza del mercato, Zona Valnerina (Ponte Torreorsina/S M. del Caso).

Si precisa che gli interventi sono tutt’ora in corso e si invita la cittadinanza a segnalare le situazioni di pericolo. Per quanto riguarda la pavimentazione pregiata di Porta Sant’Angelo, in condizioni di dissesto, necessita di un intervento drastico di recupero del sottofondo e di posa delle lastre in porfido che verrà attivato immediatame

nte dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2019-21 del prossimo maggio/giugno ed avverrà in estate al fine di limitare i disagi per la circolazione in quanto la porta medievale costituisce l’unico accesso a via Giannelli e quell’intervento impone di evitare il traffico per qualche giorno.

Nel frattempo stanno proseguendo i lavori eliminando il pericolo e colmando temporaneamente il dislivello con conglomerato bituminoso a freddo nelle seguenti strade:

Strada di S. Rocco (compreso tratto Rocca Carlea), Strada di Perticara, Via Ippocrate.

Inoltre nella Zona di Via Narni/Collescipoli interverremo nella strada di Castelcolle (Compreso tratto nc 12/14 ecc..), Via Narni, Strada del Mulino, Voc. L’Antico- Valle Antica, Strada di Mazzamorello, Via Terre Arnolfe, Via del Capriolo 1-3, Via Scarlatti 20/30, Strada di Pietrara, Strada di Pozzo Saraceno, Via della Cooperazione, numeri pari, Via Respighi, Via Casagrande 63 – 65, Zona Fiori/ Via Picerno, Via Vulcano, Via Monte la Rocca, Strada Valserra numeri civici 9/11, Via Trevi, Strada di Bolzello, Strada di San Carlo. In Valnerina infine: Strada San Mamiglianese e tutta Via Spodiore e Collepalone. Il tutto fino all’esaurimento della somma stanziata. Si tratta comunque di interventi tampone anche questi di fatto effettuati in emergenza cui contiamo di far seguire in piena estate un appalto di maggiore consistenza quando gli interventi relativi alla stesura della fibra ottica ed i ripristini dovuti sia da parte di Open Fiber, che di ASM, SII, Umbria Distribuzione Gas, saranno in fase maggiormente avanzata.

Si ricorda infine ai cittadini di usare la massima prudenza (e pazienza) in quanto la situazione attuale è del tutto eccezionale in quanto somma tutta una serie complessa di problemi, dai forti ritardi nella manutenzione dovuti al dissesto, dalla posa della fibra, ai ripristini che non avvenivano da anni, cui farà seguito l’intervento del Comune.

Si conta pertanto verso fine del corrente anno di giungere ad una situazione notevolmente più definita e migliore, anche grazie alla conclusione o quasi della posa della fibra ottica che consentirà di usufruire di servizi informatici avanzati.

Da qualche giorno sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria delle strade. L’esecuzione, inizialmente affidata ad un’impresa campana, vincitrice del bando sul mercato elettronico, è stata dopo 2 mesi, numerosi solleciti e l’incameramento della cauzione sostituita dall’impresa Piconi Evidio di Terni, seconda classificata.

La somma di € 50.000,00, costituisce l’unica disponibilità prevista per l’intero anno 2019 dal bilancio triennale 2017/2019 approvato dalla precedente amministrazione ed è totalmente insufficiente per far fronte alle impellenti esigenze della rete stradale. Di conseguenza è stata stilata una lista di strade con alta priorità di intervento sulla base di situazioni emergenziali.

Ad oggi le attività hanno interessato le seguenti strade:

San Efebo, San Valentino, Via Brodolini, Strada di Poscargano (da via del Convento a strada di Carone), Strada di Selvoni, Strada di Porcivalle, Strada di S. Giacomo/Colle S. Angelo, Parcheggio scuola Collescipoli, Strada di Collescipoli, Via del Convento, Via del Rivo, Via del Centenario, Via Borzacchini, Via Eroi dell’Aria, Via Vannucci, Porta Sant’Angelo, Via Roma, Via Umbria, Via Romagna, Via Carrara, Parcheggio ex Bosco, Via Breda, Via Mazzini, Via Corona/Piazza del mercato, Zona Valnerina (Ponte Torreorsina/S M. del Caso).

Si precisa che gli interventi sono tutt’ora in corso e si invita la cittadinanza a segnalare le situazioni di pericolo. Per quanto riguarda la pavimentazione pregiata di Porta Sant’Angelo, in condizioni di dissesto, necessita di un intervento drastico di recupero del sottofondo e di posa delle lastre in porfido che verrà attivato immediatamente dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2019-21 del prossimo maggio/giugno ed avverrà in estate al fine di limitare i disagi per la circolazione in quanto la porta medievale costituisce l’unico accesso a via Giannelli e quell’intervento impone di evitare il traffico per qualche giorno.

Nel frattempo stanno proseguendo i lavori eliminando il pericolo e colmando temporaneamente il dislivello con conglomerato bituminoso a freddo nelle seguenti strade:

Strada di S. Rocco (compreso tratto Rocca Carlea), Strada di Perticara, Via Ippocrate.

Inoltre nella Zona di Via Narni/Collescipoli interverremo nella strada di Castelcolle (Compreso tratto nc 12/14 ecc..), Via Narni, Strada del Mulino, Voc. L’Antico- Valle Antica, Strada di Mazzamorello, Via Terre Arnolfe, Via del Capriolo 1-3, Via Scarlatti 20/30, Strada di Pietrara, Strada di Pozzo Saraceno, Via della Cooperazione, numeri pari, Via Respighi, Via Casagrande 63 – 65, Zona Fiori/ Via Picerno, Via Vulcano, Via Monte la Rocca, Strada Valserra numeri civici 9/11, Via Trevi, Strada di Bolzello, Strada di San Carlo. In Valnerina infine: Strada San Mamiglianese e tutta Via Spodiore e Collepalone. Il tutto fino all’esaurimento della somma stanziata. Si tratta comunque di interventi tampone anche questi di fatto effettuati in emergenza cui contiamo di far seguire in piena estate un appalto di maggiore consistenza quando gli interventi relativi alla stesura della fibra ottica ed i ripristini dovuti sia da parte di Open Fiber, che di ASM, SII, Umbria Distribuzione Gas, saranno in fase maggiormente avanzata.

Si ricorda infine ai cittadini di usare la massima prudenza (e pazienza) in quanto la situazione attuale è del tutto eccezionale in quanto somma tutta una serie complessa di problemi, dai forti ritardi nella manutenzione dovuti al dissesto, dalla posa della fibra, ai ripristini che non avvenivano da anni, cui farà seguito l’intervento del Comune.

Si conta pertanto verso fine del corrente anno di giungere ad una situazione notevolmente più definita e migliore, anche grazie alla conclusione o quasi della posa della fibra ottica che consentirà di usufruire di servizi informatici avanzati.

Enrico Melasecche, Assessore ai LLPP