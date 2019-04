La Viterbese non ha giocato con la giusta “Potenza”

Matteo Menicacci

NewTuscia – VITERBO – I ragazzi di mister Calabro scendono in campo nel Mezzogiorno. Sin dai primi minuti manca la grinta. Mancanza questa che porterà ad un’amara sconfitta per i nostri ragazzi.

Un gol per tempo è stato lo spettacolo messo in campo dal Potenza oggi.

Emerson, al 35°, non perde tempo. E dalla distanza tira un colpo netto che finisce in rete. Ancora è come se non si vedesse la Viterbese che conosciamo in campo.

Al 74° del secondo tempo è Ricci a lasciare il segno. Un’altra rete e forse anche la decisiva. A nulla serviranno gli sforzi che porteranno al 91° Damiani a segnare la rete della bandiera per i gialloblù.

Il campo è stato particolarmente difficile e la Viterbese non è riuscito ad espugnarlo. I ragazzi del Rocchi riusciranno a tornare nei play off e a disputarli? Dopo aver visto oggi una Viterbese nervosa e assente cosa ci aspettiamo?

Probabilmente questa stagione, molto difficile, non ha aiutato i giocatori della Viterbese a mantenere la giusta concentrazione psico-fisica.

Ma Camilli sa il fatto suo. La Viterbese ha ora davanti non pochi infortunati. Tutti a riposo. Tutti in attesa della prima finale di coppa Italia.