Si apre a Montefalco “Terre del Sagrantino”, l’evento dedicato alle eccellenze agroalimentari ed artigianali

NewTuscia -MONTEFALCO – La stagione turistica è ufficialmente partita da Montefalco con “Terre del Sagrantino”, l’evento promozionale in programma dal 20 al 22 aprile dedicato alle eccellenze dei prodotti agroalimentari ed artigianali, sempre più apprezzato dai turisti che scelgono si trascorrere le festività pasquali nel cuore verde d’Italia.

Montefalco in questi giorni esprimerà l’essenza della migliore Umbria, quella che piace, che sa raccontarsi con il suo ottimo vino e il cibo, i luoghi d’arte ed i panorami mozzafiato.

L’inaugurazione di “Terre del Sagrantino” si è svolta sabato 20 aprile nel chiostro di Sant’Agostino, il cuore dell’evento che ospiterà la Mostra delle eccellenze dei prodotti agricoli di qualità e dell’artigianato alla presenza del sindaco e senatore Donatella Tesei, l’assessore al turismo e manifestazioni Daniela Settimi, il vice sindaco Luigi Titta, i consiglieri regionali Valerio Mancini e Roberto Morroni e l’ex senatore Domenico Benedetti Valentini.

Il Salone espositivo di Sant’Agostino rimarrà aperta tutti i giorni fino alle 19 ad ingresso libero. Il programma è proseguito nel pomeriggio alle 16 nelle Gallerie espositive del Museo di San Francesco con l’inaugurazione collettiva della mostra “Il luogo e la memoria” con opere di Simona Barbaresi, Stefania Carè, Sandra Fiordelmondo e Roberta Giuliani.

Alle 17 nella sede Associazione Strada del Sagrantino in piazza del Comune in programma la degustazione guidata dei vini Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg in abbinamento ai prodotti tipici umbri. Info e prenotazioni: 0742 378490, info@stradadelsagrantino.it.

Domenica 21 alle 12 al Complesso Museale di San Francesco ci sarà “L’Arte della Domenica”, l’iniziativa che prevede appuntamenti domenicali con visita guidata a un’opera simbolo della collezione permanente. A seguire TastingSagrantino in collaborazione con l’Associazione Strada del Sagrantino. Visita guidata e degustazione con Sommelier. Info e prenotazioni: 0742379598 montefalco@sistemamuseo.it. Si prosegue alle 15.30 nel Centro storico con lo spettacolo a cura del Gruppo Storico Città di Montefalco.

Lunedì 22 aprile dalle 12 alle 19 si aprirà il Banco degustazione del “Montefalco Sagrantino Docg” e degli altri vini del territorio nel Chiostro Sant’Agostino, a cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Alle 9 parte il Sagrantino Bike Tour, un percorso in bici con la guida escursionistica e ambientale Cristiano Ceppi di “Mtb trekking Valle umbra” per scoprire il territorio del Sagrantino facendo tappa in una cantina della Strada del Sagrantino, con degustazione dei vini e abbinamento dei prodotti tipici. Circuito ad anello. Partenza ore 9, durata 3 ore e 30. Info e prenotazioni: 0742 378490 – info@stradadelsagrantino.it.

Alle 11 al Complesso Museale San Francesco in programma “MontefalcoTrek”, la Ringhiera dell’Umbria passo dopo passo: un itinerario pedonale con visita guidata per scoprire luoghi, mestieri e sapori del passato, tra strade medievali, antichi palazzi, chiese, chiostri e cortili. Durata : 1,5 ore Grado di difficoltà: turistico, adatto a persone di ogni età. Prenotazione obbligatoria al Complesso Museale San Francesco Montefalco, 0742379598,montefalco@sistemamuseo.it.

Alle 11 in Piazza del Comune torna la Colazione di Pasqua a cura del Gruppo Storico Città di Montefalco. Nello splendido scenario della Piazza del Comune anche quest’anno si potrà gustare la tipica Pizza pasquale con i salumi, il tutto accompagnato dai vini Montefalco.

Alle 12 nel Centro storico ci sarà lo spettacolo a cura del Gruppo Storico Città di Montefalco, mentre alle 15 in Piazza del Comune torna l’attesa “Ciuccetta” a cura del Gruppo Storico Città di Montefalco. La Gara della Ciuccetta è un’originalissima tradizione locale. La competizione, aperta a chiunque sia desideroso di “Ciuccettare” consiste nello sbattere l’uno contro l’altro i pizzetti di uova di gallina. Il vincitore sarà colui che rimarrà con l’uovo intatto.

Alle 17.30 al Museo di San Francesco appuntamento con il Concerto di Pasqua. L’Orchestra Eutherpae Ensemble con Rachele Raggiotti mezzosoprano, Maria Tullia Mancinelli, Francesca Bruni soprano e Simona Belei pianoforte si esibisce nella Chiesa Museo di San Francesco in occasione del progetto artistico-culturale “Omaggio all’Umbria” Ingresso libero.

In occasione di Terre del Sagrantino sarà inoltre possibile partecipare a “20 minuti con Benozzo” al Complesso Museale San Francesco. Ogni giorno una visita guidata di approfondimento, vi accompagnerà alla scoperta del ciclo pittorico di Benozzo Gozzoli dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi, svelandone dettagli e particolari. Visite Guidate giornaliere alle 12.00, 15.30 e 17.30. Info e prenotazioni: Complesso Museale San Francesco Montefalco, 0742379598, montefalco@sistemamuseo.it. In piazza Dante si potrà ammirare il Mercatino parrocchiale presso i locali del Priorato.