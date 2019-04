Elezioni europee: dalla Tuscia il Generale Pianeselli nel Popolo della Famiglia

NewTuscia – VITERBO -Riceviamo e pubblichiamo.

IL popolo della Famiglia insieme ad Alternativa Popolare candidano per le elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale, oltre al leader del movimento, Mario Adinolfi, capolista, anche il generale G.A. (ris.) Pianeselli ing. Guido, coordinatore del Lazio nord della nuova formazione politica inserita nel contesto del Partito Popolare Europeo.

Nato a Proceno e vissuto a lungo a Viterbo, dopo la laurea in ingegneria Civile Trasporti, specializzato in infrastrutture aeronautiche, ha speso la sua vita lavorativa in Aeronautica Militare, ricoprendo posti di prestigio nel corpo del Genio, a Ciampino, a Grosseto ed a Roma presso comandi vari con missioni anche internazionali quali quella in Afganistan dove ha collaudato la base italiana di Herat.

E’ stato inoltre capo divisione presso la direzione generale del Demanio operando per i più importanti progetti e lavori della Aeronautica e della Marina; è stato massimo esperto di gestione delle risorse e del patrimonio demaniale avendo ricoperto tale incarico per oltre un decennio in ambito A.M.

Titolato ISSMI, consigliere giuridico, con master in Studi Intenazionali Strategico Militari presso il Centro Alti Studi della Difesa, master rilasciato dalla facoltà di Scienze Politiche di Milano e dalla facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma.

Nel popolo della Famiglia dalla sua fondazione, avvenuta circa tre anni fa, si è recentemente presentato come candidato Presidente del municipio 8 di Roma nel mese di giugno 2018, ottenendo un lusinghiero 1,85%, a testimonianza della continua crescita del movimento.

Con la proposta di legge di iniziativa popolare “ Reddito di Maternità” ha raccolto migliaia di firme con presenza giornaliera a contatto diretto con la gente facendo parlare i fatti e le proposte concrete.

E’ pronto a portare in Europa competenza e valori scomparsi nella classe politica attuale.

POPOLO DELLA FAMIGLIA VITERBO