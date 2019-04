Dal 25 al 28 aprile aperte 80 dimore storiche del Lazio

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Dal 25 al 28 aprile un evento gratuito in tutto il Lazio per visitare 80 siti nelle 5 province con spettacoli e percorsi enogastronomici. Dopo il grande successo della prima giornata di apertura delle dimore storiche del Lazio che ha accolto 10.000 visitatori lo scorso anno, la Regione Lazio ha ideato una nuova iniziativa per dare a tutti l’opportunità di visitare l’immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e giardini storici del territorio, decine di luoghi di grande fascino e incanto.

Quattro giornate di apertura straordinaria e gratuita con un ricco programma di spettacoli e percorsi di scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio. L’iniziativa è realizzata con il supporto di Lazio Innova e la collaborazione di ATCL – Associazione Teatrale fra i comuni del Lazio, ARSIAL – Azienda Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio, Agro Camera, I.R.Vi.T. – Istituto Regionale Ville Tuscolane, Associazione Dimore Storiche Italiane e Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

La “Rete delle dimore storiche del Lazio” è stata costituita nel 2017 in applicazione della Legge regionale n. 8 del 2016. Ai 109 siti pubblici e privati selezionati attraverso il primo avviso pubblico, si sono aggiunti quest’anno 21 nuovi luoghi per un totale di 130 tra castelli e complessi architettonici, monasteri, chiese e conventi, palazzi e dimore storiche, parchi e casali.

Dal 25 al 28 aprile, cittadini e turisti potranno percorrere il territorio regionale da nord a sud e visitare gratuitamente 80 siti. Gli orari e le modalità di visita sono differenti, la prenotazione è obbligatoria. Per consultare l’elenco e avere info complete basta visitare il sito www.retedimorestorichelazio.it.

Telefonare al numero dedicato 06 32810961 (lun-ven ore 9 -18; sab ore 9 -13; gio 25 e ven 26 aprile ore 9 – 13; chiuso 14, 21, 22 aprile).

Ciascun visitatore può prenotare al massimo 4 ingressi per ogni luogo. Per effettuare le visite è necessario rispettare tassativamente orario e condizioni che saranno comunicati al momento della prenotazione.

Quest’anno l’apertura delle 80 dimore sarà accompagnata da: 55 eventi, 5 percorsi di scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio laziale e 2 presentazioni del volume “I Giardini del Lazio” con una visita guidata.

“Da alcuni anni stiamo mettendo al centro delle politiche culturali anche il paesaggio e il valore del patrimonio. Non esiste angolo del pianeta, come nel Lazio, che ha la stessa concentrazione di beni. Non c’è solo Roma. Da qui tutte le politiche che abbiamo avviato, come la legge Valentini che individua le dimore storiche anche private come elemento di valorizzazione. Intanto nella rete entrano altri 21 gioielli che porta a 130 il numero dei siti – parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: l’importante è averli censiti, e pubblicheremo dei libri sull’argomento. Questi luoghi faremo in modo di valorizzarli, perché al loro interno si possa riprodurre con l’arte e i prodotti enogastronomici quell’unicum così importante”

Le dimore storiche in Provincia di Viterbo.

ACQUAPENDENTE 58) BOSCO MONUMENTALE DEL SASSETO E GIARDINO CAHEN D’ANVERS Torre Alfina – Via Maria Santissima Liberatrice 25.26.27.28 aprile ore 10.00-16.00 VISITA LIBERA BOSCO CON PRENOTAZIONE ore 10.00-18.00 VISITE GUIDATE BOSCO E GIARDINO 30 PERSONE MAX OGNI 90 MINUTI

BOLSENA 59) COMPLESSO MONUMENTALE – PROSPETTICO DI VIALE COLESANTI Viale Nicola Colesanti ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE 60) PALAZZO COZZA CAPOSAVI Piazza San Rocco, 12 25.26.27.28 aprile ore 10.00-12.30 15.00-19.00 20 PERSONE OGNI ORA 61) PALAZZO DEL DRAGO Via Francesco Cozza, 2 solo 26 aprile 3 VISITE GUIDATE ORE 10.00 – 11.00 E 15.00 30 PERSONE MAX OGNI TURNO

BOMARZO 62) PALAZZO ORSINI – CASTELLO DI MUGNANO Frazione Mugnano in Teverina, Piazza Vittorio Emanuele III 25.26.27.28 aprile ore 10.00-13.00 15.00-19.00 10 PERSONE OGNI 90 MINUTI

CALCATA 63) PALAZZO BARONALE ANGUILLARA Piazza Vittorio Emanuele II, 4 25 aprile ore 10.00 – 18.00 e 26 aprile 9.00 – 13.00 27 e 28 aprile ore 10.00 – 18.00 50 PERSONE MAX OGNI 15 MINUTI

CANEPINA 64) EX CHIESA DI SAN SEBASTIANO Largo San Sebastiano 25.26.27.28 aprile ore 10.00-13.00 15.00-18.00 50 PERSONE 100 MAX OGNI ORA 65) EX CONVENTO DEI PADRI CARMELITANI Largo Beata Maria De Mattias solo 25, 27 e 28 aprile ore 10.00-13.00 15.00-18.00 20 PERSONE MAX OGNI ORA

CAPRAROLA 66) PALAZZO FARNESE Piazza Garibaldi 25.26.27.28 aprile ore 09.00-18.00 GRUPPI DA 20 PERSONE OGNI ORA 67) TORRE DI GUARDIA DEL CASTELLO DEI CONTI ANGUILLARA Via Torrione solo 25, 27 e 28 aprile ore 10.00-13.00 15.00-18.00 10-15 PERSONE MAX OGNI ORA. 8) “EX SCUDERIE” DEL PALAZZO FARNESE Via Regina Margherita, 2 25.26.27.28 aprile ore 10.00 – 13.00 15.00 – 17.00 mostra storica aperta al pubblico all’interno delle scuderie apertura del parco esterno con realizzazione del bosco incantato e area food 150 PERSONE MAX DURANTE PRESENTAZIONE LIBRO VISITA LIBERA SENZA PRENOTAZIONE

GRADOLI 69) PALAZZO FARNESE Piazza Luigi Palombini, 2 25-26-27 aprile ore 10.00-13.00 15.30-18.30 28 aprile ore 10.00-13.00 VISITA LIBERA GRATUITA VISITA GUIDATA A PAGAMENTO DA PRENOTARE allo 0761 456082 SPETTACOLO DI ALESSANDRO BENVENUTI INGRESSO GRATUITO MAX 200 PERSONE

ISCHIA DI CASTRO 70) ANTICA CITTÀ DI CASTRO Località Castro 25.26.27.28 aprile ore 9.30-12.00 15.00-17.30 35 PERSONE OGNI 2 ORE

MONTEFIASCONE 71) ROCCA DEI PAPI Piazza Urbano V solo 26 e 27 aprile ore 9.00-13.00 15.00-17.00 visite guidate: 1° turno 9.15-10.45 2° turno 1.15-10.45 3°turno 15.00- 16.00 4° turno 16.00-17.00 50 PERSONE MAX OGNI TURNO

ORIOLO ROMANO 72) PARCO VILLA ALTIERI Largo Giorgio Santacroce 25.26.27.28 aprile ore 08.00-18.00 VISITE DA 30 MINUTI CON 30 PERSONE MAX

PROCENO 73) CASTELLO DI PROCENO Corso Regina Margherita, 155 25.26.27.28 aprile ore 10.00-16.00 12 PERSONE MAX OGNI ORA 74) PALAZZO GUIDO ASCANIO SFORZA Piazza della Libertà 25.26.27.28 aprile ore 10.00 – 19.00 VISITA LIBERA 20 PERSONE OGNI ORA

SORIANO DEL CIMINO 75) PALAZZO CHIGI ALBANI Via Papacqua, Piazza C. Albani solo il 28 aprile ore 10.00 – 13.00 15.00 – 19.00 40 PERSONE MAX OGNI ORA 76) TORRE DI CHIA (CASTELLO DI COLLE CASALE) Strada Statale Ortana km 15,500 solo 27 aprile 10.30 11.30 e 15.00 VISITE GUIDATE 30 PERSONE MAX OGNI TURNO

SUTRI 77) VILLA SAVORELLI SR2 Cassia, 13 25.26.27.28 aprile ore 9.00-18.00 GIARDINO E SENTIERI VISITA LIBERA SENZA PRENOTAZIONE solo 28 aprile ore 10.00-13.00 CHIESA DELLA MADONNA DEL MONTE VISITA LIBERA SENZA PRENOTAZIONE

VETRALLA 78) COMPLESSO DI PIAZZA UMBERTO I – PALAZZO COMUNALE , EDIFICIO EX CARCERI solo 25 e 28 aprile 10.00-13.00 15.00-20.00 27 aprile 15.00-20.00 2 PALAZZO COMUNALE 50 PERSONE OGNI ORA PIAZZA UMBERTO I 300 PERSONE OGNI ORA VISITA SEGRETE DELLE CARCERI 2 PERSONE PER VOLTA

VITERBO 79) CASTELLO COSTAGUTI Fraz. Roccalvecce, Piazza Umberto I, 19 25.26.27.28 aprile ore 11.00-13.00 15.00-18.00 prenotazione obbligatoria entro il 21 aprile Solo castello, no parco storico 30 PERSONE MAX OGNI ORA 80)

VITERBO GIARDINO DI PRATO GIARDINO Piazzale Gramsci 25.26.27.28 aprile ore 09.00-18.00 VISITA LIBERA SENZA PRENOTAZIONE