CasaPound Viterbo: “Claudio Taglia nostro candidato alle europee”

CasaPound Italia sarà in corsa in tutti i collegi alle prossime elezioni europee con il proprio simbolo, unico schieramento rimasto a chiedere l’uscita da Unione Europea ed Euro.

Nel collegio del Centro Italia è presente in lista il nostro Claudio Taglia, stimato primario ospedaliero con una lunga e coerente vita politica alle spalle, sfociata in quell’amore incondizionato per l’Italia ed il tricolore incarnato da CasaPound.

Al momento l’unico rappresentante della Tuscia a concorrere per il Parlamento Europeo il prossimo 26 maggio, chiede il voto di tutti i veri sovranisti del territorio per dire finalmente e senza compromessi #bastaeuro e #bastaUE, in un desolante panorama dove tutti gli altri, dalla Boldrini a Salvini, ne vorrebbero un cambiamento (irrealizzabile) dall’interno.

Una svolta impossibile da attuare a causa dei veti incrociati tra i vari Stati e delle differenti vedute, soprattutto in campo economico, anche tra gli stessi sovranisti del Continente, aventi interessi pratici e strategici che non possono evidentemente coincidere.

C’è un’unica soluzione per far di nuovo essere l’Italia la Nazione che era un tempo, per ritornare ad avere lavoro, ricchezza e figli: riprendere possesso della nostra moneta e della nostra economia, fuori per sempre da questa gabbia infernale chiamata Unione Europea.

Il 26 maggio non ascoltare le solite sirene del voto utile, vota CasaPound Italia

