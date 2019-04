NewTuscia – VITERBO – SuperAbile parla anche il tedesco. Il progetto, nell’ambito della 49esima uscita al Liceo delle Scienze Umane e Musicale “Santa Rosa da Viterbo”, è stato presentato anche ai ragazzi del Liceo Koenigsbrunn di Augusta (Germania) in città per uno scambio culturale proprio con le classi dell’istituto diretto dal prof. Alessandro Ernestini.

Studenti, docenti e referenti hanno tutti espresso grande apprezzamento per il progetto ed in particolare per la storia di Lorenzo Costantini che ha davvero entusiasmato gli ospiti bavaresi. Che ne porteranno il suo messaggio chiaro e diretto anche nelle aule di Augsburg.

“Siamo molto riconoscenti ai docenti e studenti del Liceo Koenigsbrunn di Augusta – ha detto Alfredo Boldorini – non solo per essere stati con noi lo scorso 9 aprile nell’istituto Santa Rosa da Viterbo durante la conferenza SuperAbile, ma anche per i calorosi e positivi feedback rilasciati a fine mattinata. Siamo davvero onorati dell’incontro che ci ha impreziosito sia sul fronte delle collaborazione che quello dei rapporti umani con un saluto ad Anika Schmidts. Ringraziamo ovviamente anche i docenti ed i referenti dello scambio culturale del Liceo di Via San Pietro, Stefania Catarcini e Monica Piccioni per la gentile disponibilità (ed anche la prof.ssa Giorgia Giorgini) che, nonostante gli impegni già fissati, hanno concesso uno spazio ai ragazzi tedeschi per assistere al nostro incontro. Grazie ancora”.

Progetto SuperAbile