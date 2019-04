Stefano Caporossi sul bilancio del comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Bilancio approvato… esperienza molto utile per capire le numerose e variopinte sfaccettature della politica.

È servito a consolidare i rapporti con la maggioranza ed a capire il funzionamento della macchina amministrativa.

Certo, ora non staremo a guardare. Per quanto mi riguarda, darò il massimo impegno per dimostrare a coloro che hanno manifestato talune “perplessità”, che il nostro e’ gruppo di persone normalissime con la passione per la politica e l’amore per la nostra città.

Stefano Caporossi