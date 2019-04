Pasqua a Viterbo e Pasquetta alla scoperta di Norchia

NewTuscia – VITERBO – Due proposte per una Pasqua e una Pasquetta diverse dal solito, due visite guidare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Sono le iniziative dell’Ufficio turistico di Viterbo gestito da PromoTuscia.

Si parte domenica 21 aprile, con la visita guidata nel centro storico di Viterbo, attraverso aneddoti, pettegolezzi storici e curiosità sulla Città dei Papi, raccontati da Tiziana Romeo. L’appuntamento è alle ore 16.

Il giorno dopo, lunedì 22 aprile, si va “Alla scoperta di Norchia e i misteri del popolo etrusco” con Massimo Agneni. Appuntamento alle 9,30.

Costo otto euro a persona, gratuito fino a cinque anni. Prenotazione obbligatoria entro le 19 del giorno precedente alla visita. Info e prenotazioni:0761 226427, email info@visit.viterbo.it.

E la prossima settimana, tre appuntamenti da non perdere, con Viterbo in Fiore. Il 28, 29 aprile e primo maggio, visite alla città che rifiorisce con San Pellegrino in Fiore.

Ufficio Turistico di Viterbo gestito da PromoTuscia