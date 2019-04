Pasqua e Pasquetta al Medcafè la buvette del Castello di Santa Severa

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Sarà più dolce la Pasqua se trascorsa negli spazi del MEDCAFE’, la buvette che sorge nel Castello di Santa Severa, spazio di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e che è il punto di ristoro per i visitatori del Museo Civico del Mare e della Navigazione Antica.

Per questo weekend di festa e per il lunedì dell’Angelo MEDCAFE’ proporrà una scelta culinaria ad hoc, con i nuovi piatti dello chef, legate alle eccellenze e alle tradizioni del territorio, come la Pizza di Pasqua di Civitavecchia.

Spazi più ampi e rinnovati; una nuova cucina, allestita nella vecchia scuola del Borgo; i piatti più famosi della cucina laziale con materie prime di alta qualità e di origine locale; cocktail frizzanti da assaporare vicino alla spiaggia e all’ombra delle Torri del monumentale maniero. Ecco tutte le proposte della stagione 2019.

Giorni ed orari di apertura:

venerdì dalle ore 11 alle ore 18.30

sabato, domenica e festivi dalle ore 11 alle ore 19.30