Pasqua a Ferentillo con la 48a Sfida de “Lu Ciuccittu”

NewTuscia – FERENTILLO – Riceviamo e pubblichiamo. Ritorna come tutti gli anni nel periodo pasquale “Lu Ciuccittu” di Ferentillo, la più antica sfida a colpi d’uova della Valnerina.

“Tre Terzieri, tre Priori, tre Giochi…”, per la 48a edizione della tradizionale sfida a colpi di Uova tra i Terzieri di Matterella, Sacrato e Borzino che vedrà le vecchie “parti” in cui era suddiviso Ferentillo, secondo gli Statuti del XVI sec. , sfidarsi fino all’ultimo uovo per vincere l’ambito premio dell’Uovo d’oro!!!

I Terzieri di Matterella, Sacrato e Borzino saranno composti dagli abitanti dei 18 castelli del Comune di Ferentillo e i migliori “castellani” si sfideranno nei 3 entusiasmanti giochi che si svolgeranno la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta nella Piazzetta del Precetto. I giochi, esclusivamente a colpi di uova, sono “Lu Tiru a lu Galle”, “Lancio dell’Ovo”e il più classico “Ciuccittu” con la consueta domanda in dialetto “C’hai n’pizzé?” e “C’hai un culé?”.

La manifestazione, che si svolgerà presso Piazza Vittorio Emanuele II di Precetto, sarà arricchita dalle sfide a “Lu Ciuccittu” e “Lu Tiru a lu Galle” per bambini, un mercatino di artigianato, degustazioni di prodotti tipici, musica, visite guidate e la classica frittata al tartufo finale fatta con le uova che verranno utilizzate durante la Sfida.

Una sfida sentitissima da tutta la popolazione che ogni anno coinvolge sempre più partecipanti ed in particolar modo i tanti turisti che affollano Ferentillo durante il periodo pasquale e che transitano in Valnerina fra una visita alla Cascata delle Marmore e una passeggiata nei borghi della zona.

PROGRAMMA – 48a SFIDA DE “LU CIUCCITTU”

– DOMENICA 21 APRILE | PASQUA –

Ore 15:30 – Apertura Fiera de “Lu Ciuccittu”

Ore 16:00 – Prima Sfida dei Terzieri: “Lancio dell’Ovo”

Ore 17:00 – Seconda Sfida dei Terzieri: “Tiro a lu Galle”

Ore 18:00 – Sfida del “Tiro a lu Galle” libera

Ore 19:00 – Apericena di Pasqua presso la Merenderia “La Piazzetta”.

– LUNEDI 22 APRILE | PASQUETTA –

Ore 15:30 – Apertura Fiera de “Lu Ciuccittu”

Ore 16:00 – Esibizione in Piazza a cura dei “Cantori della Valnerina”

Ore 16:00 – Terza Sfida dei Terzieri: “LU CIUCCITTU”

Ore 17:00 – Sfida de “Lu Ciuccittu” per Bambini

Ore 18:30 – Premiazione del Terziere vincitore

Ore 19:00 – Apericena di Pasquetta presso la Merenderia “La Piazzetta”.

INFO E PRENOTAZIONI

Tel. : 3494423657 – 3453536229

Mail: prolocoferentillo@gmail.com

Web: www.prolocoferentillo.it