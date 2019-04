Nuovo mezzo speciale per il trasporto infermi a Civita di Bagnoregio

NewTuscia – BAGNOREGIO – Questa mattina la ditta Renaioli ha consegnato il mezzo speciale per il trasporto infermi a Civita di Bagnoregio. Un progetto importante, un altro obiettivo centrato, grazie di cuore alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagnoregio e Lubriano, al suo presidente Stefano Bizzarri, per il grande lavoro, ai volontari che mettono tempo e passione nella loro attività, ai Bagnoresi, a tutti quelli che in qualsiasi modo hanno contribuito e continuano a farlo. Cinque anni fa Civita non era il posto sicuro che è oggi.

Luca Profili Vicesindaco Bagnoregio