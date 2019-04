Meteo del giorno 20/04/2019

Viterbo

Week end di Pasqua asciutto con ampi spazi di sereno nella giornata di sabato alternati a qualche nube, sereno in serata. Nuvolosità molto compatta attesa per domenica sia nelle ore diurne sia poi in serata, ma con tempo stabile Temperature comprese tra +7°C e +22°C.

Lazio

Tempo stabile previsto per la giornata di sabato con ampie schiarite alternata a qualche nube nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; sereno nelle ore serali. Domenica deboli piogge bagneranno il basso Lazio, mentre in serata il tempo tornerà stabile salvo qualche pioggia lungo la costa.

Italia

Condizioni di generale stabilità al Nord Italia con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube sparsa fin dal mattino. Addensamenti localmente compatti specie sui rilievi sia nelle ore diurne che in quelle serali ma senza fenomeni. Sole prevalente al mattino sulle regioni centrali, mentre al pomeriggio è atteso lo sviluppo di nuvolosità a tratti anche compatta specie sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata.

Tempo stabile e generalmente soleggiato al Sud nelle prime ore del giorno, salvo qualche addensamento anche compatto specie sulla Sardegna. Qualche nube in più dal pomeriggio anche sulle zone interne delle altre regioni ma con tempo sempre asciutto.

Temperature minime generalmente stazionarie mentre le massime sono attese in aumento.

