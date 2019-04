Lungomare in fiore a Tarquinia lido

NewTuscia – TARQUINIA – Con la primavera fiorisce anche Tarquinia Lido. Merito degli operatori balneari che hanno ridato nuova vita alle fioriere del lungomare, svuotandole dai rifiuti accumulati e posizionando piante ornamentali e fiori per dare un tocco di colore alla località. “Un modo diverso per augurare buona Pasqua tante persone che, approfittando di queste feste e del bel tempo sceglieranno il nostro mare per trascorrere le loro vacanze – dichiarano i titolari degli stabilimenti -.

Un modo, nel nostro piccolo, di fare qualcosa di bello per il Lido, in queste settimane che ci accompagnano all’estate”. L’iniziativa è sicuramente piaciuta ai tarquiniesi, convinti che il lungomare deve essere il biglietto da visita del lido. “Non ci limiteremo a questo – concludono –. Ma vogliamo lavorare per creare servizi e dare un’accoglienza adeguata ai visitatori della nostra città o ai turisti che sceglieranno Tarquinia come meta delle loro vacanze. Senza ombra di dubbio sarà importante creare una sinergia con la nuova amministrazione comunale per dare forma a progetti di più ampio respiro per promuovere e valorizzare la località”.