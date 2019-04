Roma, Aurigemma (FI): “Se Raggi non in grado di controllare città, si dimetta”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Tu non mi stai aiutando, io ho la città che è praticamente fuori controllo”: se queste dichiarazioni, riportate dall’Espresso, corrispondono a quanto effettivamente affermato dalla Raggi, ci auguriamo che la sindaca si assuma le sue responsabilità e presenti le dimissioni. In questo modo, consentirà ai romani di eleggere un sindaco che, a differenza sua, sia in grado di “controllare” questa città”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma