Elezioni Comunali Tarquinia: I Big di Fratelli d’Italia a sostegno di MOSCHERINI

Grande la soddisfazione di Gianni MOSCHERINI nel vedere gremita la Sala dell’Alberata, sede del suo comitato elettorale, dove ieri pomeriggio erano esauriti anche i posti in piedi.

“Considero vincente la scelta di mettere insieme una coalizione civica anche appoggiata da importanti partiti politici, uniti esclusivamente dalla volontà di attuare un Programma completo per il riscatto della Città e del suo territorio”.

E’ quanto afferma il Candidato a Sindaco per il Comune di Tarquinia, MOSCHERINI, ringraziando i vertici di Fratelli d’Italia di essere lì per sostenere la partecipazione del Partito alla battaglia politica delle liste civiche a sostegno della mia candidatura.

Tantissimi i simpatizzanti del partito venuti ad ascoltare Guido CROSETTO, fondatore del Partito insieme a Giorgia MELONI, di cui è Coordinatore nazionale, che ha affrontato problematiche politiche vecchie e nuove del Paese.

L’attenzione al sociale è stato il leit-motiv anche degli altri interventi, a partire da quello dell’On. Mauro ROTELLI, che ha concentrato il suo intervento sulle potenzialità inespresse del territorio e sulla fondata speranza che si possano finalmente cambiare le cose, ora che per la prima volta Fratelli d’Italia riesce a presentare il suo Simbolo alle elezioni di Tarquinia. Forte la necessità, per l’Onorevole viterbese, di riuscire a far entrare il simbolo di Fratelli d’Italia, anche in Europa, in modo da poterla cambiare.

Presenti anche il Responsabile regionale Massimo GIAMPIERI e il candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni europee Prof. Luca ROMAGNOLI, a ribadire la necessità di tale cambiamento.

Tutti consapevoli della necessità di guardare all’Europa ma di partire dal Territorio, a fianco di Gianni MOSCHERINI.

