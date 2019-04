Domenica 21 aprile il mercatino dell’antico in piazza dei Caduti

NewTuscia – VITERBO – Domenica 21 aprile, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico. A ricordarlo è l’assessore allo sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini. “Gli espositori hanno confermato la loro presenza in questo giorno di festa. Sono certa che questa edizione del mercatino sarà visitata anche dai numerosi turisti che si troveranno nella nostra città in occasione delle festività pasquali”.

Il mercatino dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato, si tiene in piazza dei Caduti e via Ascenzi, dalle 8 alle 20 (www.mercatinodellantico.it ).