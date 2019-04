A viterbo, dal 18 al 20 aprile, il VII torneo nazionale di pallavolo femminile

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per l’inaugurazione questo pomeriggio della settima edizione del Torneo nazionale di Pallavolo femminile “Città di Viterbo”.

Organizzato dalla Scuola federale di Pallavolo Asd Volley Ball Club Viterbo con il patrocinio di Comune e Provincia di Viterbo, Coni Viterbo, della Fipav Lazio e Comitato territoriale di Viterbo, e la collaborazione di Confartigianato, Viterbo con Amore, l’evento si svolgerà nel corso di tre giornate, dal 18 al 20 aprile, e interesserà ben cinque campi da gioco: PalaVolley, palestre Itis “Leonardo da Vinci” e Ite “Paolo Savi”, palestra “Murialdo” e PalaMalè dove si terrà la giornata conclusiva con le semifinali il mattino e le finali nel pomeriggio.

Due le categorie previste: la Under 14 e la Under 16 suddivise in 14 squadre -tra esse la Volleyrò Casal dei Pazzi, società campione d’Italia under 16 e under 18, – per un totale di 210 tra atleti e staff che arriveranno a Viterbo nei tre giorni.

Le squadre

Per la Categoria Under 14, parteciperanno le società: Lavanderia Arizona Volley Cecina, Assisi Volley, Dream Volley Pisa, Volley Academy Civitavecchia, Volleyro Casal Dei Pazzi, VolleySì, Pallavolo Tarquinia e Vbc Viterbo.

Per la Under 16: Rim Sport Cerveteri, Volley Cecina Baia del Marinaio, Pallavolo Civitavecchia, Sporting Viterbo Vip, Pallavolo Ceprano, New Volley Fucecchio e Vbc Viterbo

Regolamento

Il regolamento del torneo prevede per entrambe le categorie un girone all’italiana con gare di sola andata. Due set su tre con eventuale terzo a 15. Finali solo primo e secondo posto tra le migliori due classificate. Inizio gare: mattino ore 9,30 – pomeriggio ore 15,30. Premiazione di tutte le squadre partecipanti e delle migliori giocatrici nei vari ruoli (PalaMalè).

Corso aggiornamento

Giovedì 18 Luca Cristofani, coach pluriscudettato della Volleyro, terrà una “tavola rotonda” con tutti gli allenatori delle squadre partecipanti al torneo.

Albo d’Oro

2013 VBC Viterbo (under 13)

2014 Volley Friends Roma (under 14)

2015 Volley Cecina (under 14)

2016

CQO Terni (under 14

Pallavolo Media Umbria Marsciano (under 16)

2017

Volley Cecina Baia del Marinaio (under 16)

Volleyro (under 14)

2018

Pallavolo Civitavecchia (under 16)

Volley Cecina Baia del Marinaio (under 14)

Ufficio stampa Vbc: Giancarlo Guerra