Tarquinia, a Note in Natura l’Extra Dixie Jazz Band

NewTuscia – TARQUINIA – Lo spirito New Orleans invade Note in Natura, in programma il 25 aprile alla Roccaccia, a Tarquinia. Lo farà con la parata dell’Extra Dixie Jazz Band. “Sarà uno spettacolo che animerà il primo pomeriggio della manifestazione, con inizio alle 15 – dichiara Una primavera per Tarquinia – Siamo certi che l’Extra Dixie Jazz Band saprà incantare il pubblico presente a Note in Natura, per la bravura dei musicisti e la capacità di coinvolgere le persone”. Il gruppo musicale è specializzato in esecuzioni di jazz classico ed effettua performance musicali in puro stile New Orleans.

Con una strumentazione tipica di quell’epoca (cornetta, sousafono, sax, banjo e batteria), la band riesce a rievocare quelle che erano le atmosfere dell’America degli anni Venti, quando, alle origini del jazz, le orchestre si esibivano sia nei luoghi “classici” della musica, come teatri, sale da concerto, locali notturni, sia per le strade in occasione di feste in piazza e cortei. Note in Natura ha il patrocinio del Comune di Tarquinia ed è organizzato in collaborazione con l’associazione Etra, l’Università Agraria, la Proloco Tarquinia e il comitato soci Coop sezione Etruria.