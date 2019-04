A Tarquinia l’Orchestra Sinfonica Europa Musica con “La Grande Musica del Cinema”

NewTuscia – TARQUINIA – La Grande Musica del Cinema, un evento organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con la Produzione Europa Musica, indirizzato a tutti gli appassionati della musica del Cinema di oggi e di ieri.

I concerti proseguono presso il Teatro Comunale Città di Tarquinia, il 27 aprile 2019 alle ore 21,30 si esibisce l’Orchestra Sinfonica Europa Musica, diretta dal M° Francesco Traversi, in “La Grande Musica del Cinema”, un evento musicale che ripercorre le colonne sonore dei film che hanno costituito la storia del Cinema: Richard Strauss – 2001:Odissea nello Spazio; Ennio Morricone – Mission; Ennio Morricone – Nuovo Cinema Paradiso; Nino Rota – Il Padrino; Luis Bacalov – Il Postino; Nicola Piovani – La vita è bella; Alfred Newman – 20th Century Fox; Howard Shore – Signore degli Anelli; James Horner – Titanic; Hans Zimmer – Il Gladiatore; John Williams – Jurassic Park; John Williams – Shlinder List; Danny Elfman/Chris Young feat F. Traversi – Spiderman 3; Klaus Badelt – Pirati dei Caraibi John Williams – Star Wars main theme.

​La Produzione Europa Musica svolge la sua attività da molti anni e ha ricevuto riconoscimenti artistici internazionali, non solo a livello europeo, ma anche oltre oceano.

L’evento è sicuramente da non perdere, saranno eseguiti brani di grandi compositori, tra cui: ​John Williams; ​Ennio Morricone , Nicola Piovani, Luis Bacalov, Nino Rota.

Il grande compositore Ennio Morricone definisce così la musica da film «…la musica per il cinema deve essere, prima che per il cinema, musica in se stessa. Deve cioè corrispondere a idee formali, non necessariamente della tradizione, a strutture, a una logica organizzazione dei suoni».

Uffcio Informazione Accoglienza Turistica Tarquinia – Piazza Cavour, 1– Tarquinia e mail teatro@tarquinia.net – tel. 0766849282/283