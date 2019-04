Soggiorni climatici per over 60, ancora qualche giorno per presentare la domanda

NewTuscia – VITERBO – Soggiorni climatici over 60, anno 2019, ancora qualche giorno di tempo per presentare la domanda. La richiesta dovrà infatti pervenire al settore servizi sociali del Comune entro il prossimo 26 aprile. Lo ricorda l’assessore Antonella Sberna, che ne aveva dato notizia nei giorni scorsi, soffermandosi sulla novità di quest’anno, ovvero la possibilità di scegliere il soggiorno in montagna.

Nel dettaglio, si ribadiscono alcune importanti informazioni in merito a questa apprezzata iniziativa rivolta alla terza età, promossa dall’assessorato alle politiche sociali. Sono previsti due soggiorni marini per n. 100 persone e un soggiorno montano per n. 50 persone. I moduli per le domande sono in distribuzione presso la segreteria del settore servizi sociali e anche presso i centri polivalenti del territorio comunale, ovvero: La Pila (via della Pila 22), Pilastro (via Cristofori 8), Pianoscarano (via dei Vecchi 19/b), Santa Barbara (via Porsenna), Sacrario (piazza dei Caduti 19), Bagnaia (piazza XX Settembre 6), Fastello (via Santa Lucia 5), La Quercia (via Campo Graziano), San Martino al Cimino (via L. Cadorna 2). Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e nei giorni di martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30, presso il settore servizi sociali, segreteria amministrativa, via del Ginnasio 1, entro il prossimo 26 aprile.

“Anche quest’anno, come di consueto, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune ha pubblicato l’avviso per i soggiorni estivi, rivolto alle nostre concittadine e ai nostri concittadini over 60 – ha spiegato l’assessore Antonella Sberna -. Data l’attenzione per questa fascia di popolazione, abbiamo pensato di innovare e proporre per quest’anno sia mare che montagna e non far mancare il sostegno economico a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio”.

Si precisa che le quote di partecipazione al soggiorno prescelto dovranno essere versate interamente dagli utenti, nei termini e con le modalità indicate nel modulo allegato alla domanda di partecipazione. Per la richiesta di rimborso, per coloro che rientrano nei parametri contenuti nell’avviso, andrà fatta apposita richiesta allegata al modulo di domanda. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il limite stabilito di 150, l’ammissione al soggiorno, a seguito di eventuali rinunce, avverrà secondo l’ordine di presentazione della domanda, e, a parità di data, secondo l’ISEE standard più basso.

Per ulteriori info: 0761 348 564, cburla@comune.viterbo.it .