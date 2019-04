Quinto Mazzoni: “Realizzazione di un percorso alternativo ed in sicurezza per gli studenti ed i cittadini tutti: si può, basta un sì della Giunta comunale”

Sì tratta di un progetto che collegherebbe via dei Cimini con via dei Volsini, usufruendo dell’attraversamento pedonale già esistente, con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche e di elementi, che ostruiscono o ostacolano il passaggio, evitando che studenti della scuola alberghiera ed i cittadini tutti siano costretti ad attraversare la rotatoria di Piazzale Tuscania, rischiosissima per l’incolumità pubblica, se percorsa a piedi, nell’attesa che anche il ponte di legno venga ristrutturato, come promesso, a seguito delle nostre numerose richieste e segnalazioni.