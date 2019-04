Imprese del Lazio, stanziati 18 milioni di euro

NewTuscia – ROMA – La giunta Zingaretti mette in atto il Piano per l’internazionalizzazione del Sistema produttivo del Lazio 2019/2020 con l’obbiettivo di accrescere il valore delle esportazioni del 2017, che si aggira attorno a 20 miliardi, attraverso l’apertura ai mercati esteri con uno stanziamento di fondi di circa 18 milioni di euro.

Nel mirino, per costruire una rete cooperativa, non solo i mercati già vagliati, i cui rapporti commerciali vanno preservati, come quelli con Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, ma anche quelli che costituiscono un potenziale futuro e quelli con target a medio termine tra cui spiccano gli Emirati Arabi.

Si parte dalle piccole e macro imprese: finora i proventi maggiori sono derivati dall’esportazione che vedono coinvolti i settori farmaceutico, chimico e automobilistico, campi che hanno portato la regione Lazio a raggiungere posizioni di primaria importanza nell’export dei beni e dei servizi.

Gian Paolo Manzella, assessore allo sviluppo economico e sociale della regione, è positivo: l’operazione potrebbe portare ad un incremento della produttività, visto che comunque il Lazio, a differenza della media nazionale (+33), ha già registrato una crescita del flusso esportativo del +53 e con esso anche il numero delle aziende nel territorio è aumentato, arrivando a circa 11 mila.

Ci vuole una spinta, un incoraggiamento sempre secondo Manzella, e la chiave sarà l’erogazione di finanziamenti diretti e indiretti, dove i primi, della portata di 15 mila euro, saranno sovvenzionati con i Por Fesr 2014/2010 e permetteranno l’acquisizione di competenze tecniche e di management, nonché i voucher per operare sui mercati.

Il secondo tipo di finanziamenti invece, grazie ad un importo di più di 2 milioni e mezzo di euro, mira alla ricerca di partner commerciali e manifestazioni in cui poter promuovere i prodotto laziali.

Fonti: il Sole 24 Ore