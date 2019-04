Autoemoteca Avis in piazza, sei donazioni tra cui una 0 negativo

NewTuscia – VITERBO – Sei sacche di sangue raccolte questa mattina a piazza del Plebiscito, in occasione del consueto appuntamento, a pochi giorni dalla Pasqua, organizzato dal gruppo donatori Avis in consiglio comunale. “Non sono tantissime – ha commentato il presidente onorario del gruppo, fondato nel 2000, Maurizio Federici -. Tra queste sei sacche di sangue ci sta anche il prezioso 0 negativo, il cui donatore, Carlo M. Porroni, 67 anni, fu presente anche lo scorso dicembre. Di sangue c’è sempre carenza. Ancor di più del gruppo 0 negativo. Ringrazio i consiglieri comunali Massimo Erbetti e Valter Rinaldo Merli per la loro donazione.

Così come voglio ringraziare chi è passato per un saluto e che, per motivi diversi, oggi non poteva donare, come ad esempio i consiglieri Achilli, Muroni e Santucci, o chi invece ha donato di recente come il consigliere Insogna. Un ringraziamento lo rivolgo ai consiglieri comunali, storici donatori, che puntualmente si recano al centro trasfusionale a Belcolle per effettuare le periodiche donazioni”. Tra gli altri donatori di questo appuntamento in piazza del Plebiscito, lo stesso Federici, che ha donato per la 112esima volta, e altri due viterbesi, un uomo e una donna, giovani entrambi. In piazza, per un saluto ai volontari Avis e al personale sanitario Asl, anche il sindaco Giovanni Maria Arena, anche lui donatore.