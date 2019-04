Andreani (M5S Tarquinia) su CAG: si faccia un documento condiviso per scongiurare la chiusura del Centro di Aggregazione Giovanile

NewTuscia – TARQUINIA – Non possiamo permettere di chiudere il CAG, luogo oramai diventato punto di riferimento per tanti giovani tarquiniesi, dove trovano spazio amicizia, confronto, aggregazione, creatività e cooperazione.

Il commissario non ci sente e tra pochi giorni, se non verrà rinnovata la proroga, il CAG chiuderà!

In questo contesto propongo di redigere un documento da indirizzare al commissario Ranieri, in cui tutti i candidati a sindaco di Tarquinia, esprimano una volontà comune per evitare la chiusura del centro e prorogare l’appalto sino all’insediamento della nuova amministrazione.

Un segnale forte e chiaro che non potrà essere ignorato dal Commissario proprio perché espressione unanime di tutte le forze politiche.

Andrea Andreani

Candidato sindaco M5S Tarquinia