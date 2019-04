Virtus Acquapendente: salvezza agganciata

NewTusci to, la Virtus Acquapendente centra con ampio anticipo la salvezza nel Girone A Campionato provinciale di Seconda Categoria.

Grazie anche all’apporto dato dal binomio tecnico Angelo Pagliacci-Alessandro Tomassetti subentrato dopo le dimissioni di Marco Spano, il sodalizio del Presidente Bruno Bacchi si tuffa nelle festività pasquali con un nono posto in classifica ma, soprattutto, sedici punti di vantaggio sulla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine (dodici punti in palio). Più che accettabili le statistiche secondarie, 34 i punti conquistati in 26 gare. Frutto di 9 vittorie (percentuale di 34.7% sul totale), 7 pareggi (percentuale di 26.9% sul totale) e 10 sconfitte (percentuale del 38.4% sul totale). 33 reti realizzate e 35 subite per un disavanzo di -2.