Valentina Rinaldi (Casapound) si candida a sindaco di Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – In vista delle elezioni comunali del 26 maggio prossimo è in dirittura d’arrivo una lista nuova, dinamica e dirompente, composta da donne ed uomini animati da un fermo proposito: cambiare il presente ed il futuro di Tuscania.

La lista Identità e Territorio sarà guidata da Valentina Rinaldi, scrittrice ed imprenditrice, responsabile della locale sezione di CasaPound Italia.

“Per formazione e visione concettuale noi siamo l’unica alternativa possibile ad una politica scadente e scaduta” afferma la candidata a sindaco, “retaggio di una concezione dell’amministrazione della Cosa Pubblica che reputi amo fallimentare sotto tutti gli aspetti. Familismi, nepotismi, favoritismi, concessioni particolari: questo paese ha visto di tutto senza avere nulla in cambio. O meglio, in pochi hanno avuto, ma a farne le spese è stata la collettività. Siamo e ci sentiamo gli unici titolati a coniugare il Sovranismo in chiave locale, attraverso un preciso sistema di preferenza territoriale nella fruizione del welfare che spiegheremo minuziosamente in campagna elettorale”.

Nel mirino dei candidati della lista Identità e Territorio l’insieme di ciò che nei decenni ha frenato l’ottenimento del Bene Comune, attraverso politiche che nel tempo si sono rivelate sbagliate ma che nessuno degli amministratori susseguitisi ha ritenuto opportuno modificare.

“Un buon sindaco è quello che riesce a farsi portavoce delle istanze di TUTTI i cittadini -non solo dei suoi sodali- presso i tavoli che contano, a Roma come in Regione o in Provincia o presso qualsiasi ente” continua la Rinaldi, “riuscendo in quei luoghi ad ottenere almeno l’ottenibile. Ad esempio, il menefreghismo dimostrato nei confronti dei diritti degli abitanti del quartiere ex-Gescal è qualcosa che grida vendetta, così come lo stato di totale abbandono in cui versano le aree della ex-cartiera o della ‘nuova’ piscina comunale”

.

“Stiamo acquisendo da tempo informazioni riguardanti i più disparati settori di competenza comunale” prosegue, “e ci sono cose che non quadrano affatto. Nel programma che a breve renderemo noto ogni argomento sensibile verrà ridisegnato, dalla raccolta dei rifiuti alla viabilità, dalla valorizzazione in chiave turistica e culturale del patrimonio storico alla messa a frutto di quello comunale, dagli eventi agli stimoli verso produzioni d’eccellenza, dalla rivisitazione di tutti i patrocini comunali al recupero di spazi concessi per mera marchetta politica. Un’operazione che renderemo possibile smontando il Bilancio Comunale al fine di riassegnare le giuste priorità”.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei candidati, e si prospettano sorprese di livello: oltre ad una qualificata rappresentanza della società civile sarà il mondo del lavoro ad essere protagonista.

“Ciò che ha fatto il suo corso deve lasciare spazio” conclude la Rinaldi “Fuori dall’Amministrazione le pastette, gli accordi sottobanco, il do ut des, la nulla trasparenza. Noi siamo la realtà, la vera rappresentanza di popolo all’interno delle Istituzioni, siamo i tuscanesi che difendono i propri concittadini e li tutelano. Diciamo basta ai favoritismi ed al clientelismo, e ci schieriamo per la crescita del paese senza timore di ripercussioni, lontani anni luce da ogni dinamica partitocratica”.

*di seguito il simbolo che sarà presente sulle schede elettorali