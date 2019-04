Terzo appuntamento con “Architetti e città” a Roma il 17 aprile

NewTuscia – ROMA – Confindustria Ceramica ed Edi.Cer., sotto l’egida dei marchi Ceramics of Italy e Cersaie, collaborano anche quest’anno con CasabellaFormazione per l’organizzazione di un ciclo di lezioni e conferenze di architettura – ognuna dedicata ad una città e al suo patrimonio architettonico – dal titolo “Architettura e Città”.

Dopo l’esordio a Firenze e il secondo appuntamento a Napoli, il terzo ed ultimo incontro si tiene il 17 aprile 2019 alle ore 16:00 presso il Museo MAXXI di Roma (Via Guido Reni, 4/A). Protagonista di questo incontro è il Professor Francesco Dal Co, che racconterà l’architettura della città di Chicago.

Francesco Dal Co, Accademico di San Luca, è Professore di Storia dell’Architettura presso lo IUAV di Venezia. Dal 1996 è Direttore della rivista Casabella, oltre ad essere curatore di numerose pubblicazioni nell’ambito dell’architettura contemporanea. E’ stato insignito dell’Honorary Fellow dal Royal Institute of British Architects e ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Ingegneria dal Politecnico di Gand.

Questo incontro, per il quale sono stati riconosciuti dal CNAPPC 3 crediti formativi professionali agli architetti, rientra nell’ambito delle attività per la promozione dell’industria ceramica e di Cersaie, a testimonianza della grande attenzione del settore ceramico italiano verso il tema della progettazione.

Iscrizioni sul sito www.casabellaformazione.it