Sutri. Concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio

NewTuscia – SUTRI – Oggi 16 aprile, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco a Sutri, avrà luogo il concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio dal titolo “L’isola di Legno”, offerto dalla Fondazione Cultura e Arte alla cittadinanza sutrina per volontà del Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale (di cui la Fondazione Cultura e Arte è ente strumentale) e cittadino onorario di Sutri dal luglio 2018.

Il concerto, che prelude alle festività pasquali, anticipa di pochi giorni l’apertura della nuova stagione del museo di Palazzo Doebbing, che il 25 aprile prossimo vedrà esposte – accanto ai capolavori del Museo di Arte antica e di Arte sacra di Sutri, tra cui l’Efebo – le opere di 11 grandi maestri dell’arte: Tiziano, Scipione Pulzone, Henri Rousseau, Antonio Ligabue, Fausto Pirandello, Ottone Rosai, Francis Bacon, Renato Guttuso, Ernesto Lamagna, Luca Crocicchi, Carlos Solito nella rassegna “Dialoghi a Sutri. Da Tiziano a Bacon”, sostenuta anche questa volta dalla Fondazione.

Il Prof. Avv. Emanuele offrì un concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio alla città di Sutri anche lo scorso settembre, in occasione dell’apertura del “Festival d’autunno” che vide la consacrazione di Palazzo Doebbing, per volontà del Sindaco Vittorio Sgarbi, quale primario museo non soltanto di Sutri, ma dell’intera Tuscia.