Stasera dalle 21 Gaetano Alaimo e Maurizio Fiorani in diretta a “Siamo Dilettanti” su Lazio Tv (canali 12 e 650 dtt)

NewTuscia – ROMA – Gaetano Alaimo e Maurizio Fiorani, corrispondenti in esclusiva per Lazio Tv e Gold Tv da Viterbo e provincia, saranno gli ospiti della trasmissione di “Siamo Dilettanti” di questa sera, condotta da Roberto Italiano e Pasquale Cangianiello, onda su Lazio Tv ai canali 12 e 650 del Digitale terrestre.

Dalle 21.15 “Siamo Dilettanti” af fronterà tutto il calcio dilettantistico della regione Lazio, concentrandosi sulla serie C e D, essendo fermi i campionati di Eccellenza e Promozione per il Trofeo delle Regioni.

Maurizio Fiorani, esperto di Viterbese calcio e di calcio dilettantistico regionale ed interregionale nonché corrispondente sportivo di Lazio Tv e Gold Tv per Viterbo e provincia, parlerà della grande performance della Viterbese, che è in finale di Coppa Italia di serie C dopo avere battuto il Catanzaro e punta al colpo dei colpi alla corte di Berlusconi e Galliani nella finale con il Monza.

Gaetano Alaimo, direttore responsabile e corrispondente in esclusiva per Lazio Tv e Gold TV per la cronaca, parlerà dei primi sei mesi di Tv regionale nella Tuscia dopo le due presentazioni del progetto televisivo a Viterbo e Bagnoregio ed i prossimi appuntamenti.