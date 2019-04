Scuola dell’Infanzia di Acquapendente: giornata della consapevolezza sull’autismo

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Scuola dell’Infanzia di Acquapendente ha celebrato la giornata della consapevolezza sull’autismo.

“Anche quest’anno”, sottolinea la Dirigente Istitut o Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci” di Acquapendente Dottoressa Luciana Billi, “i bambini delle Scuole dell’Infanzia di Acquapendente ed Onano hanno cercato di entrare nella “bolla” che spesso circonda che presenta disturbi dello spettro autistico. E lo hanno fatto con leggerezza, comprendendo come le diversità comportamentali possono essere capite, rispettate ed aiutate. Per affrontare questa tematica complessa e delicata si è preso spunto dalla visione della storia di “Martino piccolo lupo”. Dal racconto sono poi scaturite conservazioni, riflessioni e disegni Infine, i bambini hanno sperimentato la magia delle bolle di sapone. Nell’augurare Buona Pasqua a docenti e studenti dell’Istituto, ringrazio in particolare la “Bottega delle Meraviglie” che ha cortesemente collaborato alla realizzazione dell’evento.