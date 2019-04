Processione venerdì santo a Bagnaia, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Processione del Venerdì Santo a Bagnaia venerdì 19 aprile, predisposta ordinanza (n. 122/2019) con una serie di provvedimenti riguardanti il traffico e la sosta veicolare. Questi i principali:

divieto di circolazione dalle 21 alle 24 nel tratto compreso tra viale Fiume, intersezione strada Pian del Cerro fino a via Cardinal de Gambara, altezza largo Calisti;

nel tratto compreso tra viale Fiume, intersezione strada Pian del Cerro fino a via Cardinal de Gambara, altezza largo Calisti; divieto di circolazione degli autobus dalle 13 in piazza XX Settembre (lato parcheggio);

in piazza XX Settembre (lato parcheggio); divieto di sosta con rimozione, dalle 13 alle 24 in piazza XX Settembre, via Giambologna, piazza Cardinal Peretti, via Zuccari, piazza Castello, via Cardinal Ragonesi, largo D. Milioni, via Malatesta;

in piazza XX Settembre, via Giambologna, piazza Cardinal Peretti, via Zuccari, piazza Castello, via Cardinal Ragonesi, largo D. Milioni, via Malatesta; divieto di sosta con rimozione, dalle ore 13 fino al termine della manifestazione, all’intersezione di viale Fiume con via Sant’Anna e strada Pian del Cerro, al fine di agevolare il capolinea degli autobus Francigena;

all’intersezione di viale Fiume con via Sant’Anna e strada Pian del Cerro, al fine di agevolare il capolinea degli autobus Francigena; divieto di sosta a partire dalle 12 in piazza Don Felice Pierini (prima arcata ingresso di via Tinelli);

in piazza Don Felice Pierini (prima arcata ingresso di via Tinelli); divieto di sosta con rimozione, dal 13 aprile fino al termine della manifestazione , in piazza Cardinal Peretti (davanti alla scalinata del cancello centrale di Villa Lante);

, in piazza Cardinal Peretti (davanti alla scalinata del cancello centrale di Villa Lante); istituzione del senso unico di marcia dalle 19 fino al termine della manifestazione religiosa in strada Pian del Cerro, nel tratto viale Fiume – via Quadrani (nella suddetta direzione).

Divieto di transito infine, a partire dalle 19, in strada Pian del Cerro, all’intersezione con via Bernini, per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 quintali. Obbligo di svolta su via Bernini.

L’interruzione della circolazione durante lo svolgimento della manifestazione sarà presegnalata in strada Romana e in strada Querciaiolo (a cura degli organizzatori).