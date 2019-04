A Ostia un incontro sul folclore italiano presentazione del libro “Bestie d’Italia”

NewTuscia – OSTIA – Prosegue la rassegna “Fantastikando! Live”, promossa dall’associazione culturale Japanimation per valorizzare la letteratura fantastica. Domenica 28 aprile, al Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia (Roma), si terrà un incontro sul folclore italiano, occasione perfetta per presentare “Bestie d’Italia”, antologia di racconti edita da NPS Edizioni dedicati alle creature fantastiche che popolano le regioni d’Italia. Il volume rappresenta la prima parte di un progetto volto al recupero e alla valorizzazione delle storie popolari e leggende del Bel Paese, tra gli obiettivi principali della casa editrice, sempre attenta alla cultura locale.

«Il progetto “Bestie d’Italia” parte dalla volontà di recuperare le tradizioni folcloristiche italiane» dichiara Alessio Del Debbio, direttore di NPS Edizioni e curatore del volume. «Per raccontarle a chi non le conosce, per guardare con occhi diversi il nostro territorio, pregno di storia, misteri e magia».

L’incontro sarà introdotto da Vincenzo D’Amico, presidente dell’associazione culturale Japanimation, e da Alessandro Polinori, di Lipu, e vedrà la partecipazione di alcuni scrittori che hanno contribuito al progetto “Bestie d’Italia”: Alessandra Leonardi, Monica Serra, Giuseppe Chiodi, che parleranno dei loro racconti e delle leggende che li hanno ispirati. Tra le tante: il drago della Mala Grotta, le bestie e le creature citate da Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, il pampanaro dell’Irpinia e le leggende del Monte Circeo.

Un’occasione per conoscere autori e storie del nostro territorio, in un contesto informale e stimolante.

Appuntamento per domenica 28 aprile, alle ore 17.00, al Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia (Roma), in Via dell’idroscalo. Per rimanere aggiornati, è in rete anche la pagina FB dell’evento: https://www.facebook.com/events/598324660647328/