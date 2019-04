Mercoledì al Palamalé la Stella Azzurra-Ortoetruria si gioca i playoff

NewTuscia – VITERBO – Gara di fondamentale importanza quella che si disputerà mercoledì prossimo alle ore 20,30 al PalaMalè e che vedrà impegnata la Stella Azzurra contro Civitavecchia. Mancano due soli incontri alla fine del campionato e sono cinque le squadre racchiuse in 4 punti a contendersi l’ultima card per l’accesso ai playoff, con scontri incrociati che decideranno la classifica finale. L’Ortoetruria ha attualmente due punti in più della sua prossima avversaria e la partita sarà quindi determinante. Con una vittoria i ragazzi di Fanciullo sarebbero matematicamente tra le migliori otto che accedono alla fase finale, mentre una sconfitta contro Civitavecchia lascerebbe ai biancostellati una sola p ossibilità di rientrare, ma solo se nelle prossime due gare si verificasse una serie di circostanze concomitanti.

La Stella Azzurra arriva a questo impegno dopo una partita combattuta e comunque bella che ha visto i viterbesi vincere sul difficile campo di una Fondi che cercava il risultato per tentare di evitare l’ingresso ai playout, mentre Civitavecchia è reduce dalla gara interna nella quale ha superato Frascati, squadra anch’essa in lotta per i playoff.

“Sarà una partita difficile – dice coach Fanciullo – contro una squadra che avrà le nostre stesse motivazioni e che cercherà di cogliere a Viterbo un risultato fondamentale per il suo campionato. Noi saremo ancora privi di importanti pedine, ma i ragazzi hanno dimostrato in queste ultime gare che anche senza due giocatori molto importanti come Napolitano e Toselli, la capacità di stare in campo sacrificandosi e di dare il massimo li ha portati comunque a giocare partite di notevole livello. Fondamentale sarà mantenere concentrazione e soprattutto calma per tutta la durata della gara, cercando di imporre il nostro gioco e di ridurre al minimo gli errori nei 40 minuti. I ragazzi lo sanno, sono un gruppo affiatato e vorranno certamente far bene per regalarsi una fase finale che meritano, in particolare per tutto quello che ci è capitato nel corso dell’anno”.

Partita quindi da non perdere in un derby tradizionale ed in questa occasione importantissimo, nel quale ci si aspetta al PalaMalè anche la presenza di un pubblico partecipe, pronto a trascinare con il suo calore la squadra della Città.