Corso micologico a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – L’associazione venatoria Federcaccia, organizza un corso micologico della durata di 14 ore, per il rilascio del tesserino per la raccolta funghi, come da legge L.R. 32 del 5 agosto 1998. I corsi si svolgeranno presso la sede Federcaccia Sezione Provinciale Piazza della Rocca, 19– 01100 Viterbo , secondo il seguente calendario:

23-30 Aprile e 2-7-9 Maggio 2019 H 17:30

A completamento del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, documento utile per il rilascio del tesserino funghi abilitante alla raccolta su tutta la Regione Lazio.

La docenza del corso sarà affidata al Micologo Gabriela Marchionni direttore del corso, al Dott. Siniscalco Carmine ed alla Dott.ssa Avv. Ylenia Porciani.

Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni, si può contattare la Federazione della caccia di Viterbo Piazza della Rocca 19 al tel./fax 0761/304160 dalle ore 9:00 alle 13:00 dal lun. al sab.Il pomeriggio dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 o tramite e-mail fidc.viterbo@fidc.it