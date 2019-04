NewTuscia – BOLSENA – Riceviamo e pubblichiamo.

È aperta la campagna di tesseramento della Delegazione Lago di Bolsena della Lega Navale Italiana (LNI) che ha sede in Marta (VT) Via N. Bixio 8. La lega Navale Italiana (LNI) è un ente pubblico non economico a base associativa che ha come scopo la diffusione dell’interesse e dell’attenzione verso tematiche relative al mare. Fondata il 2 giugno1897 include attualmente circa 250 sezioni e delegazioni presenti nel territorio italiano, con circa 60.000 soci.

Per aderire alla Lega Navale Italiana si trovano i riferimenti del Presidente della Delegazione “lago di Bolsena”, Sig. Lorenzo Gasperini, sul sito www.leganavale.it/nazionale/homepage/ nella sezione – dove siamo – Lazio.

La Lega navale italiana, nell’ambito dei propri fini istituzionali svolge servizi di pubblico interesse, si ispira ai principi dell’associazionismo, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale nel campo delle attività nautiche.

Tra le iniziative intraprese nel 2019 ricordiamo la collaborazione con le scuole per la diffusione della cultura nautica, il supporto alle attività nautiche per i disabili, la diffusione delle attività veliche e della istruzione nautica.