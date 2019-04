A tu per tu con Marcia Sedoc. 1° trofeo Internazionale Beach Soccer di Rio di Janeiro per gli atleti Polisportiva Olimpia Onlus

Marcia Sedoc

NewTuscia – VITERBO – La Polisportiva Olimpia Onlus alla BRASILE NO LIMITS 2019. Da Domenica 14 a domenica 21 aprile 2019 in Brasile trionferà la solidarietà con un “Triangolare del Sorriso” tutto a favore della Polisportiva Olimpia, Associazione di Volontariato presente in Sardegna da più di 30 anni che ha come scopo istituzionale quello di favorire lo svilupp o dello sport a favore delle persone con disabilità mentale.

Martedi 16, mercoledì 17 e giovedì 18 aprile i grandi del calcio brasiliano come Marcello Bueno e altri campioni del beach soccer scenderanno in campo per ben tre volte per partecipare al Triangolare che vedrà anche la squadra campione europea del Monaco.

La manifestazione denominata “BRASILE NO LIMITS 2019”, dopo quella di Cagliari e di Montecarlo, servirà per dare uno slancio ancora più decisivo a quell’attività sportiva riservata alle persone con disabilità mentale in stato di estrema povertà sociale ed economica e che mai avrebbero la possibilità di vivere emozioni uniche ed irripetibili come quelle di una trasferta internazionale come questa brasiliana.

L’associazione Polisportiva Olimpia, che porta avanti questo modello a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, darà la possibilità a 8 atleti e 4 dei loro familiari sardi di vivere in prima persona il significato di sentirsi un vero campione del mondo!

L’associazione, che aiuta da tantissimi anni coloro che non hanno le capacità economiche e mentali per portare avanti un progetto sportivo all’interno di una società cosiddetta “normale”, avrà la possibilità di portare, dopo Cagliari e Monaco, anche in Brasile il suo metodo vincente di usare lo sport come mezzo per l’inclusione e l’integrazione delle persone con disabilità mentale.

Non solo spettacolo e calcio giocato ma anche tantissimo intrattenimento grazie all’organizzatore sportivo tre volte campione del Mondo Marcello Bueno, che con

il suo gruppo cercherà di divertire il più possibile le due squadre presenti organizzando per loro visite importanti come al Maracanà, al Cristo R

edentore o al Pan di Zucchero.

Un grazie particolare per l’assistenza logistica alla Presidente dell’Asd Brasil Sport Club Maria Pereira e, per quella finanziaria, del Cambio Moneta con il Dr. Stenio Moreira, amministratore Delegato del Real Money Transfer.

La Regione Sardegna, con al primo posto l’assessore alla Sanità On. Mario Nieddu, ha voluto subito conoscere la Delegazione i n partenza e lo spirito che muove da così tanto tempo queste iniziative, fissando un incontro che si è svolto il 12 aprile alle ore 11 presso l’Assessorato Regionale alla Sanità di Via Roma a Cagliari.

Testimonial della Manifestazione il tre volte campione del mondo di beach soccer Marcello Bueno Bueno.

Un ringraziamento va alla presidente del Asd Brasil Sportclub Maria Peirera,per la sua assistenza.