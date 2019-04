Via Crucis parrocchia Santa Maria della Verità, attenzione alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – Proseguono le iniziative religiose per la celebrazione della festività pasquale. Per consentire il regolare svolgimento della processione della Via Crucis da parte della parrocchia Santa Maria della Verità, in programma domani 16 aprile in alcune vie cittadine, è prevista l’interruzione della circolazione veicolare, a partire dalle ore 21, lungo il seguente percorso: piazza Crispi, via Monte Asolone, via e piazza V. Veneto, via Tedeschi, via Monte Zebio, via Montello, piazza dell’Ortigara, via Monte Grappa, via San Crispino, chiesa dei Cappuccini (ord. n. 190 del 15/4/2019, Polizia Locale).

Altre iniziative religiose proseguiranno nei prossimi giorni, nel capoluogo e nelle frazioni; tra queste si ricorda la processione del venerdì santo a Bagnaia e la solenne processione del Cristo morto per le vie del centro storico della città, con la rappresentazione della crocifissione in piazza San Lorenzo, venerdì 19 aprile.