Vbc Viterbo: due vittorie nei campionati provinciali

NewTuscia – VITERBO – Due vittorie in altrettanti incontri disputati domenica per le formazioni Vbc impegnate nei campionati provinciali.

Vince in trasferta la Terza Divisione che si impon e 1/3 in casa del Montalto Volley.

Le ragazze allenate da Francesco Rita perdono il primo parziale ai vantaggi 26/24 ma poi si aggiudicano i successivi: 20/25, 12/25 e 19/25.

Prima della pausa pasquale, la Terza Divisione sarà di nuovo in campo mercoledì alle 17,30 all’Itis “Leonardo da Vinci” per affrontare Pallavolo Tarquinia.

Successo anche per la Pasticceria Garibaldi Viterbo impegnata nel campionato Under 12 S3 6×6 all’Ite “Paolo Savi” con Volley Academy Civitavecchia. 2/1 il finale in favore delle ragazze di Jacopo Iacovacci.