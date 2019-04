Ronciglione, invasione di labrador per il V raduno nazionale di “Labrador si nasce”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Gli scorsi sabato 6 e domenica 7 aprile il lago di Vico è stato protagonista di una vera e propria invasione a quattro zampe. Le rive del lago hanno infatti ospitato il “V raduno nazionale amatoriale per cani di razza labrador”, organizzato dall’Associazione operante sul lago Trasimeno “Labrador si nasce”.

Per la manifestazione, il Comune di Ronciglione ha messo a disposizione la spiaggia in località Arenari, per una due giorni all’insegna del divertimento e dello stare insieme, tra esercizi di addestramento, dimostrazioni ed esibizioni cinofile. Una kermesse che ha visto partecipare istruttori, giudici veterinari ed appassionati da tutta Italia, con l’obiettivo di combinare l’amore per i cani labrador al piacere di stare insieme e di far conoscere turisticamente Ronciglione. Gli ospiti hanno infatti visitato il paese, passeggiando nel centro storico e nei borghi medievali, con pranzi e cene organizzate nei ristoranti locali.

Nella giornata di domenica anche il sindaco Mario Mengoni ed il vicesindaco Sesto Aramini Vettori hanno raggiunto il gruppo, portando i saluti di Ronciglione:

“Per noi è stato un vero piacere accogliere i partecipanti di questo splendido raduno – ha commentato il sindaco Mengoni. “Un’occasione preziosa per far conoscere il nostro paese a livello nazionale e rilanciarlo turisticamente, coinvolgendo le strutture ricettive, tra alberghi, b&b e ristoranti. Ringraziamo quindi l’associazione “Labrador si nasce” per aver scelto Ronciglione come location di questa V° edizione, ed invitiamo tutti i partecipanti a tornare a trovarci nei prossimi mesi in vista di eventi caratteristici come il Palio delle barche ed il Palio di San Bartolomeo, senza dimenticare, ovviamente, il nostro Carnevale Storico”.