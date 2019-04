Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 16/04/2019

Viterbo

Cieli generalmente poco nuvolosi nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono locali piogge intermittenti in generale esaurimento serata. Temperature comprese tra +4°C e +16°C.

Lazio

Tempo stabile nella mattinata ma con nuvolosità in aumento a partire dai settori occidentali; locali piogge al pomeriggio sul viterbese e a ridosso dei rilievi, mentre in serata il tempo tornerà stabile su tutta la regione. Tempo stabile in nottata con nuvolosità irregolare su tutta la regione.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord Italia con nuvolosità in progressivo aumento ad iniziare dai settori occidentali. Possibili fenomeni specie sui rilievi ad iniziare dal Piemonte, con neve fino a 1400-1800 metri, in esaurimento dalla serata.

Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile al Centro, ma con molte nubi anche compatte ad iniziare dal versante tirrenico. Possibili acquazzoni specie sulle zone interne tra il pomeriggio e la sera, più asciutto sulle coste.

Condizioni di generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno specie al mattino, mentre al pomeriggio non si escludono locali acquazzoni soprattutto sulle zone interne Peninsulari ed Insulari. Fenomeni in esaurimento dalla sera ma con molte nubi sparse.

Temperature minime stabili o in leggero calo, massime in aumento specie al Centro Sud.

Www.centrometeoitaliano.it