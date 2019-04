Il presidente di Confartigianato Viterbo al Vinitaly di Verona

NewTuscia – VITERBO – Il presidente di Confartigianato Imprese di Viterbo, Stefano Signori, la scorsa settima ha partecipato al Vinitaly 2019 che si è svolto a Verona. “Insieme ai produttori viterbesi in questa splendida realtà per far conoscere le produzioni di qualità del nostro territorio – commenta –.

Oggi la viticoltura è sempre più un’opportunità per fare impresa e per favorire la crescita e l’occupazione in agricoltura”. Come emerso dai tanti incontri e seminari tenutisi al Vinitaly, “Innovazione tecnologica, sostenibilità ed enoturismo – conclude Signori – rappresentano il futuro della filiera del vino, e in questo contesto la Tuscia non può che ritagliarsi un ruolo da protagonista”.