Elezioni Europee, il coordinatore nazionale Crosetto nella Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Partenza spedita per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia sul territorio, con numerosi appuntamenti già in programma in vista dell’importante scadenza con le prossime europee ed amministrative.

Dopo gli straordinari numeri della conferenza programmatica di Torino, mercoledì 17 aprile un atteso ritorno, quello dell’on. Guido Crosetto, da sempre vicino alla Tuscia, alla sua gente e alle sue problematiche.

Il coordinatore nazionale del partito sarà prima a Tarquinia, a partire dalle 17, nella Sala Alberata Dante Alighieri 39 poi a partire dalle 18:30, a Tuscania presso il Bar Centrale di Viale Trieste ed infine alle 20 a Viterbo a cena presso l’agriturismo Monteparadiso.

L’appuntamento aperto a tutti, sarà un’occasione per incontrare iscritti e simpatizzanti, fare il punto su alcune tematiche che da sempre stanno a cuore nel partito e ragionare insieme sulla necessità di andare in Europa “per cambiare tutto”.

Per info e prenotazioni: 3348326480

Massimo Giampieri

Coordinatore Fratelli d’Italia